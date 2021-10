Pourquoi les bouchons des stylos à bille ont ils un trou ?

Les stylos de type Bic ont un trou sur le capuchon, de manière à ce qu'en cas d'ingestion par un enfant, un filet d'air puisse continuer à passer, évitant ainsi l'asphyxie, et l'étouffement.





Celui-ci est né en 1991, l'entreprise a présenté le tout nouveau design de ses stylos à bille type "Cristal". Seule la couleur semble avoir changé et personne ne prête attention au bouchon qui pourtant sauvera des vies. Il y a désormais un petit trou au sommet du bouchon. Par an, plus de 1000 enfants et quelques adultes manquent de s'étouffer avec un bouchon de stylo BIC.





Pour autant, aussi louable soit cette invention, il est probable qu'un jour, ce stylo se fasse rare (LIRE AUSSI : Rouen : le numérique à l'école, jusqu'où aller ?)





Il faut savoir aussi que, non pas sur le bouchon, mais sur votre stylo cette-fois, il y a aussi un autre trou. Vous l'avez certainement remarqué c'est un trou de toute petite taille sur le coté du corps du stylo. Celui-ci en revanche a une autre fonction, il permet d’assurer la même pression à l’intérieur et à l’extérieur du stylo. Cela afin d'éviter les fuites d'encre qui occasionneraient la perte du fluide en grande quantité dans la mine... ou encore moins agréable, dans les mains.