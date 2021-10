En Normandie, elle abandonne son enfant au milieu de cadavres d'animaux : deux ans de prison avec sursis

La justice a tranché. Lundi 23 mai 2016, le tribunal du Havre (Seine-Maritime) a condamné la jeune femme de 21 ans qui avait laissé son enfant de trois ans seul dans un appartement jonché d'immondices, d'excréments et de cadavres d'animaux à une peine de deux ans de prison avec sursis.

Laissé seul la nuit, sa mère ne revient que le matin

Dans la nuit du lundi 1er au mardi 2 mai 2016, un habitant du quartier du Rond-Point, au Havre, avait alerté la police. En cause : des cris répétés d'un enfant dans un appartement voisin. Sur place, les forces de l'ordre avaient découvert un enfant seul, dans son lit à barreaux, sans sa mère et dans un appartement au sol recouvert d'immondices.

La mère, une femme de 21 ans d'origine brésilienne et adoptée par des parents français, n'était revenue au domicile que le lendemain matin et s'était ensuite rendue à l'hôtel de police. L'enfant avait lui été hospitalisé mais aucun problème de santé n'a été détecté. Il a depuis été confié à ses grands-parents, les parents adoptifs de sa mère.

30 mois de mise à l'épreuve

La peine de deux ans de prison avec sursis est accompagnée d'une mise à l'épreuve de 30 mois avec obligation de résider en un lieu déterminé, de suivre des soins, de travailler et d'indemniser les parties civiles, associations d'aide à l'enfance et de défense des animaux. Elle écope également d'une amende de 600€. Les dommages et intérêts pour l'enfant seront fixés par le tribunal en octobre 2016.

