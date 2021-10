Pénurie de carburant : 10 millions de litres livrés en Seine-Maritime, le Calvados limite les pleins

Depuis le vendredi 20 mai 2016, la préfète de Seine-Maritime et de Normandie, Nicole Klein, a demandé aux forces de l'ordre de garantir l'accès aux dépôts de carburants du département ainsi qu'à la raffinerie Exxon de Notre-Dame-de-Gravenchon, près du Havre (Seine-Maritime). Le blocage de cette dernière, occupée depuis le jeudi 19, a été levé samedi 21. D'après nos confrères de Paris Normandie, des gendarmes stationnent devant l'entrée du site, lundi 23 au matin.

La préfecture s'est voulue rassurante dans un communiqué publié lundi, dans la matinée. Elle indique que les réapprovisionnements ont pu reprendre à un "rythme soutenu". Plus de 6 millions de litres de carburant ont été livrés samedi 21 mai et plus de "10 millions seront acheminés", lundi.

Approvisionnement de carburant en cours sur l'ensemble du département de Seine-Maritime. Consultez : https://t.co/I6pOaePlju — PréfèteSeineMaritime (@prefet76) May 23, 2016

1500 stations en rupture de stock total ou partiel

"L'approvisionnement de toutes les stations-services des réseaux de marque (y compris Total) et des grandes surfaces est en cours depuis les dépôts de carburant départementaux. Madame la préfète appelle au civisme et à la responsabilité de chacun pour limiter des approvisionnements de "précaution" qui ne ferait qu'ajouter des tensions au stock des stations-services."

La situation devient assez tendue dans l'ouest de la France et sur l'ensemble du territoire lundi. Sur les 12 000 stations-service du pays, 1500 sont en rupture de stock total ou partiel, a indiqué le sécrétaire d'Etat aux Transports, Alain Vidalies.

Encore une raffinerie à l'arrêt

En Normandie, la raffinerie Total de Gonfreville-l'Orcher est en grève et a cessé sa production. Elle est bloquée par des salariés opposé à la loi Travail. Dans le reste du pays, sur les huit raffineries que compte le pays, six sont en grève. Manuel Valls s'est dit dimanche 22 mai "très déterminé à ce qu'il n'y ait aucune pénurie en France", et s'est montré favorable à l'usage de la force publique.

Aucun blocage routier n'est à signaler pour le moment, dans le département. Un retour à la normale est à espérer rapidement.

Le préfet du Calvados limite les approvisionnements

Le préfet du Calvados a décidé de restreindre les pleins des automobilistes à 20 euros maximum. Un arrêté a été pris, le temps que les stations-service soient réapprovisionnées.

?Arrêté de restriction #carburant dans l'attente du réapprovisionnement des stations du #Calvados plein limité à 20€ https://t.co/twwFoqIs1h — Préfet du Calvados (@Prefet14) May 23, 2016

Bagarre près d'une station service du Havre

Aux abords d'une station-service du Havre, une bagarre a éclaté entre deux automobilistes, samedi 21 mai, en fin d'après-midi. L'un d'eux, fauché par l'autre, a été hospitalisé.