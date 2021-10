Football, Division d'Honneur : le FC Rouen gagne son match en retard face à la reserve de Oissel

Nouvelle victoire pour les Diables Rouges du FC Rouen (Seine-Maritime) dans le championnat de Division d'Honneur, dimanche 22 mai 2016. Ils se sont déplacés sur la pelouse de la réserve de Oissel, et se sont imposés 3-2 lors du match en retard de la 9ème journée.

Ce sont pourtant les joueurs de Oissel qui ont ouvert la marque. A la suite d'une faute de Grégory Beaugrard dans la surface de réparation à la 33ème minute, un pénalty a été concédé et transformé par Mihoubi.

Quatre buts en 2ème mi-temps

La première mi-temps s'est terminée sur le score de 1 à 0. Au retour de la pause, les Rouennais ont également obtenu un penalty bien converti par Ouahbi après seulement deux minutes de jeu. Un avantage de courte durée pusique deux minutes plus tard, Oissel a repris l'avantage grâce à Ait Said.

Les Rouges et Blancs n'ont rien lâché rien et sont parvenus à égaliser à la 71e minute sur une frappe enroulée de Belgacem. ils ont pris l'avantage pour la première fois dans cette rencontre trois minutes plus tard grâce à Kamara.

Dans le sillage de QRM

Grâce à cette nouvelle victoire, les Diables Rouges du FC Rouen reviennent à deux points de la réserve de Quevilly Rouen Métropole à trois journées de la fin du championnat.

Prochaine rencontre mercredi 25 mai 2016 avec la reception de Gasny à 20h00. Cet adversaire est classé 10e au classement. Les Rouennais l'avaient battu 3-0 au match aller (voir le résumé du match ici).