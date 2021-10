Le CBC n'ira pas en pro B

Saint-Vallier, qui accueille le Final Four des playoffs de Nationale 1, n'a pas laissé une seule chance d'y croire au Caen Basket Calvados. Poussés par leur public, les locaux démarraient en trombe pour prendre le large dès la fin du premier quart-temps (32-17). Les Américains du CBC, Clark et Philipps (respectivement 14 et 18 points), sonnaient la révolte et, à la pause, les Caennais avaient presque refait leur retard (43-38).

Les hommes d'Hervé Coudray étaient pénalisés par une défense beaucoup trop perméable avec encore 31 points encaissés dans le troisième acte (74-56). Calasan tentait de sauver les meubles mais c'était trop tard pour empêcher Saint-Vallier de s'envoler vers la finale.

Défaite ce soir ! Fin du beau parcours. MERCI A TOUS POUR VOTRE SOUTIEN CETTE SAISON ! #FinalFourNM1 #CBCNation pic.twitter.com/T37mSApRob — Caen Basket Calvados (@CaenBC14) 21 mai 2016

