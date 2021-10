Environnement : à Caen, une marche citoyenne contre Monsanto

Avant de lancer leur marche citoyenne et festive dans les rues caennaises à 14 h ce samedi 21 mai pour afficher leur vigoureuse opposition à la firme américaine Monsanto et réclamer une agriculture respectueuse de l’environnement, les quelque deux cent cinquante personnes ayant répondu présentes à l’appel lancé par plusieurs associations se sont rassemblées place de la République pour écouter le groupe Bohème Express. L’occasion d’échanger idées, repas et slogans avant la marche.

"Il s’agit de s’élever contre Monsanto et globalement, contre toute l’industrie chimique, avance Jacques Dufresne, responsable à Caen de La Ruche qui dit oui. On voit tout ce qui se passe avec la firme allemande Bayer qui veut racheter Monsanto, avec la Commission Européenne qui a repoussé son vote sur l’utilisation du glyphosate…"



Une "pression populaire"



Le trajet de la marche citoyenne "est un parcours positif, précise Béatrice Hovnanian, une des organisatrices de la marche. Nous allons devant certains lieux caennais qui sont déjà engagés dans notre démarche et qui font partie de réseaux d’économie circulaire comme le Greedy Guts ou le Café Sauvage." Au fil de la marche – et au son de la fanfare Demi-Ecrémée- le nombre des participants a augmenté : "vers 16 h, nous étions près de 600, déclare optimiste Jacques Dufresne. Il y a une pression populaire qui montre que l’on ne veut plus de la présence de poisons dans la nourriture, dans l’agriculture, l’environnement. L’année dernière, nous étions mille !"



Après la marche, se tient une conférence animée par le professeur Gilles-Eric Séralini autour de la question des OGM à 19 h à Saint-Contest (La Demeurée, 12 rue du Jeu de Paume).