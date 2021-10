En rentrant de boite de nuit, il tue le passager de sa voiture

L'atmosphère était particulièrement lourde jeudi 19 mai dans la salle d'audience du tribunal de grande instance de Caen. Julien Roger, âgé de 24 ans, était jugé pour homicide involontaire. Dans la salle, la famille de sa victime.

Homicide et conduite en état d'ivresse

Au total les faits reprochés sont au nombre de quatre : homicide involontaire, blessures involontaires, conduite excessive en état d'ivresse. Le 16 janvier 2015, à 5h40 du matin, Julien Roger sort de boite de nuit à Hérouville-Saint-Clair, au nord de Caen. A bord de son véhicule Renault, il entreprend de raccompagner un ami et deux autres personnes qu'il ne connait pas. La température est de 3° au sol et la chaussée est humide. L'accident se produit à 800 mètres seulement de la discothèque.

Dans un fossé de quatre mètres de profondeur, rempli d'eau

Le conducteur roule vite, trop vite (70km/h). Son ami lui demande de ralentir mais au lieu de cela, il accélère. Puis cet ami lui signale un virage très raide (90°) qu'à priori le conducteur verra trop tard, car il ne l'anticipe pas et va tout droit. Il heurte alors la glissière et après plusieurs tonneaux, la voiture s'immobilise sur le toit, dans un fossé de quatre mètres de profondeur, rempli d'eau.

L'eau s'engouffre alors très vite dans l'habitacle. Trois passagers pourront s'en extraire avec difficulté, mais pas le quatrième. Celui-ci devra être désincarcéré par les services de secours, mais trop tard, car noyé, il décède malgré un massage cardiaque.

Il avait bu toute la nuit

A la barre, le prévenu explique qu'il avait bu jusqu'à 4h du matin (0,40g d’alcool/litre de sang) En général, dans ces conditions, il rentre en bus mais ce matin là, il ne se sentait pas fatigué. La victime, Charly Anne, était un jeune homme apprécié de tous qui vivait avec ses parents. Son décès a brisé sa famille. Depuis un an et demi que le drame a eu lieu, le prévenu n'est jamais entré en contact avec eux (il dira qu'il ne connaissait pas leur adresse) et ils ont appris la tenue du procès en avril dernier par la presse. A l'audience, Julien Roger leur adresse ses regrets sincères.

Première cause de mortalité chez les jeunes de 18 à 25 ans

Le procureur rappelle que les accidents de la route sont la première cause de mortalité chez les jeunes de 18 à 25 ans, l'alcool étant le plus souvent mis en cause. L'avocat de défense plaide : "On lui demande de ramener des personnes et il le fait, se pensant sincèrement apte. Les autres aussi ont commis une erreur d'appréciation, n'ayant pas remarqué son imprégnation alcoolique". Il est condamné à 24 mois de prison, dont six mois ferme aménageables, à 24 mois de mise à l'épreuve ainsi qu'à 300 euros d'amende. Il ne pourra pas repasser son permis avant deux ans. "Mes pensées vont à Charly, aujourd'hui", répète-t-il à l’énoncé du verdict.