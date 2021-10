A Rouen, ils volent un vélo à coups de ceinture

A l'aide d'une vidéosurveillance, la police a pu interpeller deux voleurs présumés, à Rouen (Seine-Maritime). Les faits se sont produits jeudi 19 mai 2016, aux alentours de 19h. Des suspects auraient agressé deux personnes pour leur voler un vélo et une enceinte bluetooth. Sur le système de vidéosurveillance, les policiers ont effectivement aperçu deux hommes s'enfuir de la gare SNCF et prendre la direction de la rue Jeanne d'Arc, avant de revenir sur leurs pas.

Des coups de ceinture

Les fonctionnaires de la Brigade anti-criminalité se rendent sur les lieux et parviennent à interpeller les suspects. Les victimes, présentes, ont reconnu leurs agresseurs présumés. L'une d'entre elles a alors indiqué qu'elle avait reçu des coups de ceinture à l'oreille.

Les mis en cause, âgés d'une trentaine d'années et visiblement alcoolisés, ont été interpellés et placés en garde à vue. Ils auraient refusé d'être entendus.