Rouen : des réfugiés syriens veulent combattre les préjugés

Pour contrer cette image de réfugiés qui profitent des avantages qu'offrent la France, des réfugiés syriens installés dans l'agglomération de Rouen (Seine-Maritime) - depuis 2013 pour certains - ont créé une association. Objectif : "Lever certains stéréotypes et lutter contre les a priori", détaille Laurence Ducros, l'une des bénévoles.

Une soirée rencontre

Takafol, qui signifie "solidarité" en français, est le nom de l'association tout juste créée. Mercredi 18 mai 2016, à la Halle aux Toiles de Rouen, les membres de l'association ont organisé une soirée où les acteurs institutionnels et d'autres associations de la ville étaient conviés.

"Il s'agit d'un premier contact. Pour faire se rencontrer les Syriens et la société d'accueil", explique Laurence Ducros. "Les Syriens refusent l'image d'inactifs et souhaitent favoriser l'intégration. Ils ont eu un parcours difficile et ont apprécié l'accueil. Mais ils sentent encore une crainte. D'où l'intérêt de faire connaître leur culture".

A la recherche des cours de français

Soirées, expositions et rendez-vous en tous genres, Takafol en appelle aux associations localisées à Rouen et son agglomération pour créer des partenariats. "L'intégration, cela passe par la langue. Les Syriens ne sont pas francophones, donc ils ont une vraie difficulté. Quand on ne connaît pas langue, on se sent isolé. Notre vœu, c'est que des associations nous aident à mettre en place des cours de français, par exemple".

