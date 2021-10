Rouen : frappé et gazé à la sortie d'un bar de nuit

4 heures du matin, ce jeudi 19 mai 2016, près de la rue Fontenelle à Rouen (Seine-Maritime). A la sortie d'un bar de nuit, une rixe éclate. La police est alertée. Sur place, elle entre en contact avec la victime, âgée de 32 ans. Elle saigne au niveau du front et du nez. Elle a également reçu du gaz lacrymogène en plein visage.

Un interpellé, l'autre fuit

Des témoins signalent aux policiers que les deux agresseurs sont partis vers les quais. Ils sont rapidement retrouvés à l'angle de la rue Racine et du boulevard des Belges. Seul un est interpellé, le second ayant pu fuir. Agé de 27 ans, il est lui aussi blessé : il a une plaie sur les lèvres et une bosse sur le front. Ivre, il reconnaît avoir participé à la rixe.

Si la victime, aveuglée par le gaz, a dû mal à reconnaître son agresseur mais un témoin l'identifie formellement. Il a été placé en cellule de dégrisement.