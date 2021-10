Football, Ligue 1 : le SM Caen dévoile son nouveau visage après une saison impeccable

Les dirigeants du Stade Malherbe Caen (Calvados) ont coché la date du jeudi 19 mai 2016 en rouge sur leur agenda. Ils doivent dévoiler les grandes lignes directrices des prochaines années.

Début janvier 2015, le Stade Malherbe était au fond du trou, à la dernière place de la Ligue 1. Moins d'un an et demi plus tard, les Caennais bouclent l’exercice 2015-2016 à une très honorable septième place. "C'est la meilleure performance dans l'histoire du club depuis que l'équipe joue au stade d'Ornano", se plaît à préciser Patrice Garande, entraîneur comblé d'une équipe qui a su réagir après un début de printemps morose, pour terminer sur deux matchs nuls et deux victoires, dont la dernière, samedi 14 mai, contre Bordeaux (1-0).

La défaite de Rennes à domicile contre Bastia (1-2), a alors permis aux Malherbistes de gagner une petite place de plus dans la hiérarchie finale. "Mais une place qui aura toute son importance au moment de la répartition des droits télévisés, précise Sylvain Letouzé, consultant sport pour Tendance Ouest. Une position de gagnée à ce niveau là, c'est près de 900 000 € récupérés !"

Préparer la saison prochaine sereinement

Du côté des joueurs, l'heure était à la fête. Après avoir communié avec leur public, au travers d'un tour d'honneur, d'une présentation au centre du terrain et d'un feu d'artifices, ils ont pu célébré ensemble leur beau parcours. "C'est bien de terminer sur deux succès, car ça prouve qu'on mérite d'être dans la première partie de tableau", commentait le défenseur Damien Da Silva. Les dirigeants vont donc pouvoir se projeter sereinement dans la saison prochaine, alors qu'il est d'ores et déjà établi, que le budget doit augmenter d'au moins 15%. Avec un troisième bail consécutif en Ligue 1, les cartes sont désormais en main pour installer durablement Malherbe dans l'élite du football français.