Mobilisations contre la loi Travail en Normandie : les perturbations

SNCF, transports en commun, pénurie de carburant... la journée du jeudi 19 mai 2016 risque d'être noire en Normandie. La contestation contre la loi Travail se poursuit. La veille, la mobilisation avait été très forte dans toute la région : à Caen (Calvados), le périphérique a été bloqué toute la journée. La ville du Havre (Seine-Maritime) a été paralysée et les raffineries et terminaux pétroliers bloqués par les manifestants...

Jeudi 19 mai, de nombeuses perturbations sont annoncées. Des manifestations sont prévues dès 10h30 dans toute la région. Les prévisions.

Pénurie de carburant en Normandie, le gouvernement veut apaiser

Beaucoup de stations-service n'avaient plus de carburant, notamment de gazole, mercredi 18 et jeudi 19 mai 2016 dans toute la Normandie. Partout, ces même files interminables de voitures, qui attendent patiemment de se servir à la pompe. Mais le gouvernement et les préfectures temporisent.

Blocage à Cherbourg

Les opposants à la loi Travail ont commencé à bloquer les entrées de la ville de Cherbourg (Manche). Les secteurs concernées devraient être : le rond-point André Malraux, à la Glacerie, près du centre commercial (point d’accès à la RN13). le rond-point des Mielles, qui dessert la gare maritime de Cherbourg, le rond-point de la Bâte et de Martinvast. D'autres blocages, encore tenus secrets, pourraient être mis en place.

Une opération escargot sera organisée à partir de 14 heures, toujours à Cherbourg, pour rejoindre la place Napoléon, lieu de départ du défilé des manifestants.

Rappelons aussi que les permanences socialistes de Cherbourg avaient été prises pour cibles par des syndicalistes et le mouvement lycéen, mardi 17 mai 2016.

A Caen, le réseau Twisto perturbé

Les routiers ont décidé de lever les barrages filtrants sur le périphérique de Caen (Calvados), mercredi 18 mai, en fin de journée, après plus de 36h de blocages. Dans la matinée du jeudi, la circulation est plutôt fluide sur les principaux axes de la ville.

Une manifestation est prévue dans la matinée. Un millier de personne sont parties de la gare vers l'université.

Le réseau de transports en commun de l'agglomération, Twisto, a annoncé des modifications des horaires.

Ligne 61 : Lion sur Mer <> Caen Gare SNCF

Ligne 62 : Lion sur Mer <> Caen Calvaire-St-Pierre

Ligne 113 : Eterville le Rocreuil <> Verson Collège : NE CIRCULE PAS

Ligne BV04 Caen <>Villons-les-Buissons

Ligne BV9 Caen <> Verson

Ligne BV10 Caen <> Eterville

Ligne BV12 Caen <> St André sur Orne

Ligne BV32 Caen <> Tourville sur Odon

Ligne BV36 Caen <> Sannerville

Les blocages du Havre se poursuivent

Au Havre (Seine-Maritime), les opposants à la loi Travail, dockers, agents portuaires, salariés de la raffinerie de Total, les Sidel... continuent les blocages de la ville. Au l'aube, quatre entrées de la cité Océane sont encore tenues par les manifestants jusqu'à la manifestation prévue dans la matinée, selon la CGT. L'accès à la raffinerie Total de Gonfreville L'Orcher est toujorus bloquée. A Rouen, un dépôt de carburant est toujours occupé.

Jeudi 19 mai - Info Trafic à 07h30: Jeudi 19 mai 2016 à 07h30,

SNCF : grève des cheminots

Comme la veille, les cheminots ont prévu de perturber le réseau SNCF. Et les prévisions de trafic seront les même.