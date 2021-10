Près de Rouen, les enseignants d'un collège dénoncent un "management agressif"

C'est à l'entrée du rectorat de Rouen (Seine-Maritime) qu'une nouvelle mobilisation regroupe enseignants, syndicats et parents d'élèves, ce mercredi 18 mai 2016. Ensemble, ils luttent contre le "fonctionnement autoritaire" de la principale du collège Branly, à Grand-Quevilly, près de Rouen.

Conflit depuis 2014

"Au collège, on travaillait dans un climat de confiance. Mais depuis l'arrivée de la nouvelle principale, on a observé une nette dégradation", explique Laurent Cavelier, professeur d'histoire-géographie du collège. Les manifestants dénombrent sept arrêts maladies depuis début décembre 2015, directement liés, selon eux, au "harcèlement et manque de respect" de la direction.

Décision le 23 mai

"C'est épuisant d'être en lutte, aujourd'hui, nous avons envie de retrouver nos élèves", confie l'un des professeurs. Pour autant, le personnel n'envisage pas une nouvelle rentrée dans des conditions similaires. Le rectorat a reçu les grévistes le 15 janvier 2016. Dès lors, un diagnostic a été lancé. ll faudra attendre le lundi 23 mai pour connaître la décision du rectorat dans ce dossier.

D'autres mobilisations

D'autres mobilisations agitent les collèges de l'agglomération de Rouen. A Canteleu, les enseignants, élus et parents d'élèves du collège du Cèdre ont occupé l'enceinte de l'établissement, pour protester contre la suppression d'une classe bilangue.