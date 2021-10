Normandie : Hervé Morin démissionne de son mandat de maire dans l'Eure

Cela faisait 21 ans qu'il en était le maire. Vendredi 15 mai, Hervé Morin, président de la Région Normandie, a devancé la loi sur le cumul des mandat (qui entre en vigueur début 2017) en envoyant un courrier aux habitants d'Epaignes pour leur annoncer sa démission du mandat de maire. L'élu UDI explique avoir attendu de démissionner pour terminer deux dossiers : le site Pourlingue pour former aux métiers du digital, et l'adoption du Plan local d'urbanisme. L'élu avait déjà fait ses adieux à ses administrés lors de ses voeux en janvier dernier.

Notre article : Hervé Morin fait ses adieux aux Epagnols lors de ses voeux

"C'est le coeur lourd que j'abandonne ma fonction"

Dans cette missive à ses administrés, Hervé Morin affirme que "c'est le coeur lourd que j'abandonne ma fonction, même si j'exerce, en tant que Président de la Région, une fonction exigeante mais passionnante et enthousiasmante". Et l'élu de poursuivre sur un ton plus personnel.

"Maire est un mandat magnifique. On porte l'évolution de son village, on porte sa commune dans sa chair et quelques soient les exaspérations de vos compatriotes, ils vous le rendent finalement bien en vous soutenant à chaque suffrage".

Il reste député

Hervé Morin ne quitte toutefois pas tout à fait Epaignes : il en restera conseiller municipal pour "demeurer complètement impliqué dans la vie d'Epaignes et apporter toute mon aide au nouveau maire" qui devrait bientôt être élu par le conseil municipal.

Pour respecter totalement la règle du non cumul des mandats qui s'appliquera dans moins d'un an, Hervé Morin devra également démissionner de son mandat de député de l'Eure. C'est l'une de ses promesses de campagne. Il assure qu'une fois que les recours déposés suite à son élection en décembre dernier seront épuisés, il quittera son siège parlementaire.