Cherbourg et Bremerhaven fêtent leur 50 ans de jumelage! Depuis un demi-siècle, les deux villes multiplient les échanges politiques, culturels et sportifs. Pour marquer le coup, une délégation allemande est de passage dans le Nord Cotentin et un grand concert est organisé demain soir à la salle des fêtes de Cherbourg.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire