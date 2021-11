A Vire c'est la 21ème édition des Virevoltés qui commence aujoud'hui, samedi 2 juillet, et pour 10 jours. Plus de 35 spectacles dédiés aux arts de rue vous seront proposés avec une représentation des célèbres Tambours de Bronx au programme et bien d'autres encore.

Mickaël Groult, organisateur de l'évènement, était avec nous pour en parler dans le "ça se passe près de chez vous" de 11h25.