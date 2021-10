Mahiedine Mekhissi, une star de l'athlétisme, rejoint un club de Normandie

Le club d'athlétisme de Sotteville-lès-Rouen (Seine-Maritime) vient d'annoncer l'arrivée d'une recrue de choix. Le spécialiste du 3000m steeple et du 1500m Mahiedine Mekhissi collectionne les titres : multiple champion de France, quintuple champion d'Europe de 2007 à 2014, double médaillé de bronze aux championnats du monde (2011 et 2012) et enfin, double vice-champion olympique en 2008 et 2012.

Déjà accueilli par Sotteville en 2014

Le club de Sotteville ne lui est pas inconnu, puisqu'il a déjà participé à l'un de ses Meetings internationaux en 2014. "Ce jour là, j'avais remporté le 3000 steeple en 8'07''45, mais au-delà de l'aspect sportif, j'avais particulièrement apprécié l'accueil qui m'avait été réservé", explique-t-il.

Cette compétition a été l'occasion pour lui d'avoir un premier contact avec les dirigeants du stade : "Depuis ma participation au Meeting de Sotteville-lès-Rouen, j'ai noué d'excellentes relations avec les dirigeants du Stade Sottevillais 76 et il m'est paru évident aujourd'hui de rejoindre le club".

Un retour le 21 mai à Rabat

Blessé au pied et au tendon depuis plusieurs mois, Mahiedine Mekhissi effectuera son retour ce dimanche 21 mai 2016 au Meeting Diamond League de Rabat (Maroc). Pour le voir en Normandie, il faudra attendre le 18 juillet 2016, au meeting international de Sotteville.

Les aspirations du club seront donc assurées par l'athlète, qui sera en mesure de partager son expérience auprès des jeunes sportifs du club. Un atout de taille pour le stade Sottevillais, notamment pour les jeunes adhérents qui pourront voir en lui une source d'inspiration.