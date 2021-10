L'Agenda en Normandie : mercredi 18 mai

MANCHE

Dans 2 jours, c'est le lancement du Festival Papillons de Nuit à St Laurent de Cuves près de Villedieu. Si vous avez déjà vos billets, vous pouvez vous créer votre compte P2N "Pay and Play" ICI afin de mettre de l'argent sur le bracelet électronique qui vous sera posé à l'entrée du festival. Tout le week-end, retrouvez Tendance Ouest en direct du festival de 16h à 19h.

Dimanche, rendez-vous à Montchaton pour une fête champêtre. De nombreuses animations seront proposées : randonnée VTT, tombola avec un vélo à gagner et divers lots, concours de vélos fleuris et modules d'initiation sur un parcours ludique pour les enfants et les ados. Rendez-vous, ce dimanche, sur la place de la salle des fêtes.

Samedi, c'est la 12ème édition de la Nuit Européennes des Musées. L'occasion de découvrir de nombreuses œuvres dans les musées de la région grâce à la lumière d'une lampe torche. C'est ce samedi de 19h à 00h. Retrouvez toutes les infos ICI

CALVADOS

Samedi, c'est la 2ème édition du Festival M&M, Music & Mas Festival à Ellon, au profit de personnes handicapées. De nombreux concerts seront organisés. Une scène extérieure et intérieure sont prévues. L'entrée est à 5€, c'est gratuit pour les moins de 12 ans. Rendez-vous, ce samedi dès 15h30, à la salle socio-culturelle d'Ellon, entre Bayeux et Tilly-sur-Seulles.

Samedi, le restaurant La Part du Lion au Zoo de Jurques organise un dîner concert Rock'n'Burger. Le groupe The Night's Cats accompagnera votre dîner au son du rock 50's US. C'est ce samedi à partir de 20h.

ORNE

Ce mercredi, la ludothèque et la médiathèque de l'Aigle s'associent pour vous proposer un après-midi contes et jeux à partir de 5 ans. Rendez-vous aujourd'hui de 14h à 17h30 à la ludothèque de l'Aigle, c'est gratuit.

Vendredi, dans le cadre d'un projet solidaire, des ateliers et des conférences sont proposées à Flers, au restaurant Le Cockpit. Au programme : conférences sur la santé et la beauté et divers ateliers sur les mêmes thèmes. L'entrée est à 5€. Les bénéfices seront reversés à Angélique afin d'acquérir un véhicule aménagé pour qu'elle retrouve son autonomie.

Samedi, c'est la 2ème édition de la fête des gloriettes à Céaucé. Cet événement permettra de découvrir l'aménagement du jardin de la médiathèque en assistant au spectacle de contes en lumières qui se tiendra à 21h30. Cette animation sera précédée dès 19h30 d'une tartinade à la salle communale du village. Réservations auprès de la mairie.