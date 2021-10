Festival Papillons de Nuit: tout savoir sur le paiement dématérialisé

Pourquoi créer un compte Pay&Play ?

- recharger avant et pendant le festival via l’application ou le site P2N

- enregistrer votre carte bancaire pour un rechargement plus rapide

- consulter le solde de votre compte et l’historique des transactions

- bloquer votre bracelet et en obtenir un nouveau en cas de perte ou de vol

- obtenir le remboursement du solde de votre compte à l’issue du festival

Quelques conseils pour utiliser P2N Pay&Play :

- Si vous venez en groupe, vous pouvez tout à fait créditer un seul bracelet Pay&Play.



- Pour pouvoir précharger votre compte Pay&Play, le recharger en ligne, bloquer votre bracelet en cas de perte et être remboursé du solde après le festival, la création d’un compte Pay&Play en ligne et le renseignement de vos informations personnelles sont obligatoires.



- Pensez à conserver votre bracelet Pay&Play après le festival ! Chacun dispose d’un numéro unique nécessaire au remboursement du crédit restant.



- Si vous ne souhaitez pas créer de compte, ni renseigner vos informations personnelles, le dispositif de paiement dématérialisé fonctionne tout de même. Cependant, vous ne pourrez obtenir de bracelet et le recharger qu’aux banques du festival uniquement. Le remboursement de votre solde et le blocage du bracelet Pay&Play en cas de perte seront impossibles, ces fonctions ne sont disponibles que si vous avez créé un compte Pay&Play en ligne.

Si vous aviez déjà un compte en 2015 :



Vos identifiants restent inchangés. Connectez-vous sur votre compte Pay&Play pour associer votre billet 2016. Si vous avez oublié votre mot de passe, vous pouvez en définir un nouveau en cliquant sur « Mot de passe oublié ? ».



Les cartes Pay&Play 2015 seront échangées contre un bracelet au point info Pay&Play. Dans ce cas, les frais d’activation seront gratuits.

Ecoutez Muriel Jacquemin du festival Papillons de Nuit, vous expliquez tout cela en détails