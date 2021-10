Grève à la SNCF : les perturbations en Normandie

La SNCF prévoit en moyenne 1 TER sur 2 en circulation mercredi 18 mai 2016 et jeudi 19 mai 2016, 40 % des Intercités, 2 TGV sur 3 et, en Ile-de-France, 6 Transiliens sur 10 et 3 RER sur 4. La ligne B du RER sera la moins touchée avec 4 trains sur 5, 50% des trains seront assurés sur la ligne E.

La prévision est de 2 trains sur 3 pour les RER A, C et D. La grève sera aussi marquée sur les lignes Transilien P (1 train sur 3), L, R, U et J (1 train sur 2).

Les prévisions en Normandie

Intercités Paris-Caen-Cherbourg : 5 trains sur 10.

Intercités Paris-Rouen-Le Havre : 5 trains sur 10.

Intercités Paris-Granville : 2 trains sur 10.

TER : en moyenne 1 train sur 2.

Contestation du projet de loi travail

La CGT-Cheminots et SUD-rail veulent faire pression sur les négociations du futur cadre social des cheminots. Le mouvement s’inscrit aussi dans la lutte contre le projet de loi travail.