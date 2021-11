Caen : il casse la plaidoirie de son avocat

Des scènes de violences, remontant aux 12, 13 et 16 juillet 2010, sont en cause. Les disputes ont éclaté lorsque le prévenu, ancien moniteur sportif, a perdu au poker en ligne. Selon la victime, “lorsqu’il perd, il devient hystérique, casse des objets, et par deux fois m’a frappée”.

L’accusé avoue à l’audience avoir beaucoup souffert de cette séparation houleuse. “Elle était jalouse et ne supportait pas que je joue souvent sur l’ordinateur. J’aurais dû partir avant”, dit-il.

Insultes au tribunal

Pour lui, l’enjeu est de taille, il se retrouve pour ses violences placé en “grande récidive”, et encourt une peine-plancher de deux ans. Toute la plaidoirie de son avocate consiste alors à lui éviter la prison ferme, pour cet homme de 34 ans qui aurait été sauvé de son addiction à l’héroïne par le poker.

Mais, comme c’est l’usage, le prévenu a la parole en dernier. Contre toute attente, il se met à porter des accusations sur la supposée vie dissolue de son ancienne compagne, à tel point que le tribunal lui demande de se taire.

Pire, lorsqu’il est assis dans la salle d’audience, il l’insulte au passage lorsqu’elle sort de la salle. Dès lors, la sanction tombe, avec un an de prison ferme.