Calvados : il roule trop vite, sa femme est tuée

Le conducteur, 22 ans, très énervé, roule à plus de 140 km/h. Après avoir voulu éviter une voiture qui arrive en face, il perd le contrôle de son véhicule. Le choc est tel que la passagère de 21 ans, mère de deux enfants, est éjectée. Elle ne portait pas sa ceinture. Elle meurt le 1er mars des suites de son traumatisme crânien.

Trop de fautes

En sept ans d’exercice, le procureur n’avait jamais vu un tel tableau de fautes. Il estime que dans ces conditions, il n’est plus possible de parler d’homicide involontaire. Le jeune homme, réputé suicidaire depuis l’annonce de leur séparation, non seulement roulait trop vite, mais avec un taux d’alcool de 1,02 g par litre de sang, la cheville plâtrée jusqu’au genou et sans ceinture de sécurité.

Son avocate a plaidé le fait que la conduite ambivalente de la jeune femme avait fait perdre la tête à son client. D’habitude réservé, prudent et travailleur, il n’aurait pas supporté que “la femme de sa vie” sorte avec son cousin.

Quatre ans d’emprisonnement ont été requis, dont deux avec sursis. L’annulation du permis est de droit. le tribunal tranchera le 26 juillet prochain.