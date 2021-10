Au CHU de Caen, le service sécurité incendie en grève depuis le 27 avril

Des plannings qui entraînent "une fatigue importante des agents", des conditions de travail qui se dégradent et des grades d'agents et de chefs d’équipes jugés inadéquats. Ce sont les trois doléances portées par les personnels du service sécurité incendie du CHU de Caen, soutenus par le syndicat principal, l'UNSA, et qui justifient cette grève depuis le 27 avril 2016.

Un mouvement qui fait tâche d'huile

Après deux précédentes réunions avec la Direction des ressources humaines, un accord serait en passe d'être trouvé en ce qui concerne le planning. Les négociations concernant les deux autres sujets n'auraient pas abouti. Le service sécurité incendie du CHU de Caen a lancé une pétition, et envisage de lancer un mouvement au niveau national sur leur revendication liée aux grades. Soixante hôpitaux les partageraient, selon Marc Montefusco, chef d'équipe au CHU de Caen.