Loi Travail : à Cherbourg, les permanences PS prises pour cible

Les militants anti-loi Travail ont réalisé une première action à Cherbourg (Manche), mardi 17 mai, en fin de matinée. Ils ont souhaité marquer le coup avant la vaste mobilisation prévue jeudi 19 mai.

Plusieurs dizaines de membres de l'intersyndicale CGT, FO, FSU et Sud, ainsi que du Mouvement Lycéen Cherbourgeois, ont collé des slogans et images contre la loi, sur les facades de plusieurs permanences PS : celle de la députée Geneviève Gosselin-Fleury, du sénateur Jean-Pierre Godefroy, et enfin celle du Parti socialiste.

Une AG prévue

Une assemblée générale est prévue à 17h salle Chantereyne, pour déterminer des actions à mener jeudi 19. "Le principe de blocage est déjà acté", indique l'intersyndicale, qui doit s'entendre dans l'après-midi sur les points sensibles qui seront visés.