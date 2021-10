Basket, Nationale 1 : Caen peut espérer monter en ProB, à deux journées de la fin du championnat

Promu en Nationale 1 pour la saison 2015-2016, le Caen Basket Calvados réalise le tour de force de se hisser dans le carré final des playoffs, lors du Final Four, qui se déroule samedi 21 et dimanche 22 mai 2016. Le club normand ira affronter les joueurs de Saint-Vallier (Drôme), sur leur terrain.

Avant d'arriver en demi-finale, les hommes d'Hervé Coudray ont dû batailler ferme. Victorieux lors du premier match au Palais des sports, mais malmené à Tarbes, le CBC s'est retrouvé dos au mur dimanche 15 mai pendant le match d'appui.

Jouer les trouble-fête

A la fin du premier quart (29-12), Caen semblait même en très mauvaise posture. Et pourtant... "Pour revenir dans ce genre de matchs, il faut du mental, analyse l'entraîneur cébéciste. Mais ça se joue aussi au physique, à l'usure, et là on voit que nous avons une belle profondeur de banc. Des joueurs comme Étienne, Yann et Fabien qui avaient peu joué le vendredi ont été décisifs." Grâce à cette force de frappe, le CBC a validé son billet pour le Final Four et se retrouvera face à Saint-Vallier qui aura l'avantage d'évoluer à domicile.

"Notre mission : tuer l'ambiance ! On a su le faire à Chartres face à une équipe qui visait une qualification en playoffs et on a de nouveau tué l'ambiance à Tarbes. Parfois, quand on joue devant son public, on se met trop de pression et ça peut être paralysant... On a connu ça contre GET Vosges."

Agenda. Demi-finales : Angers - Aix-Maurienne, samedi 21 mai (17h) / Saint-Vallier - CBC, samedi 21 mai (20h) / Finale : dimanche 22 mai (17h).