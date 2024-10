Normandie : contre la loi Travail, les blocages se poursuivent à Caen et au Havre

Mardi 17 mai 2016, de nombreux blocages sont organisés dès le début de matinée dans toute la Normandie par les routiers et les dockers notamment, à l'appel de sept syndicats (CGT, FO, FSU, Solidaires, l’Unef, l’UNL et Fidl). Caen (Calvados) et Le Havre (Seine-Maritime) sont particulièrement touchées. Notre direct.