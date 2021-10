Futsal : fin de parcours en coupe de France pour Hérouville Saint-clair !

Ce match de demi-finale de coupe de France - un exploit- s’annonçait comme une grande fête pour la ville d’Hérouville Saint-clair (Calvados). Pensionnaire de division d’Honneur (DH), l’équipe emmenée par Samir Alla recevait Garges Djibson, troisième de Division 1 (D1).

Les choses commencent plutôt mal pour les locaux qui prennent rapidement le premier but. Très concentrés les joueurs d’HSC parviennent toutefois à revenir dans la partie, et même à bousculer la hiérarchie en menant 4-1 peu avant la mi-temps. C’était sans compter sur l’expérience de Garges qui marque coup sur coup, 4-4 à la pause. Les joueurs d’hérouville peuvent nourrir quelques regrets en rentrant au vestiaire.

A la reprise, c’est Garges qui reprend l’avantage, mais ils sont vite rejoints au score par des Hérouvilais qui ne lâchent rien, 5-5. A 5 minutes du terme de la partie, l’expulsion d’un joueur de Garges aurait pu permettre aux Hérouvillais de prendre l’ascendant en jouant en supériorité numérique. Malheureusemnent pour HSC, trop découvert défensivement, Garges prend rapidement l’avantage en contre-attaque et creuse l’écart 5-8. Le dernier but Hérouvillais ne changera rien. Score final 6-8, Garges, sans briller, élimine le petit poucet de la coupe de France.

« C’est une grosse déception, quand on mène 4-1 on peut y croire. On a été moins fort qu’eux dans les moments clés du match. Ils ont été plus décisifs. Mais on n’a pas de regrets, c’était une belle aventure, c’est de bon augure pour la suite » affirme le capitaine Samir Alla à la fin du match.