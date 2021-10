Circulation- Des difficultés attendues en Normandie dans le sens des retours le 16 mai 2016

Des bouchons sont à prévoir lundi 16 mai en Normandie, dans le sens des retours. Le créneau horaire le plus chargé sera 15h-21h. Les difficultés pourraient se prolonger jusqu'à 23h si le temps est beau (météo).

Bison Futé précise les zones à éviter:

"- sur l’A13 entre Caen et Dozulé (péage), de 13 h à 21 h, puis au niveau des péages de Beuzeville et

Heudebouville, de 13 h à 22 h, et enfin à l’arrivée sur Paris de 15 h à 21 h

- sur l’A11 au niveau du Mans, puis à la jonction avec l’A10 (péage de Saint-Arnoult-en-Yvelines), de 14h

à 20h"

La gendarmerie renforce ses contrôles pendant ce week-end chargé sur les routes: pas de cadeaux pour les excès de vitesse (lien).





