Saint-Lô : Immersion dans un hôpital de campagne de la seconde Guerre Mondiale

Les associations « HBT 44 » et « Let Wee Forget » se sont associées pour monter un hôpital militaire de campagne, comme ceux qui étaient basés à l'arrière du front. Il y arrivait les combattants blessés lors de la bataille de Normandie. Jusqu'au lundi 16 mai 2016, à l'hôpital Mémorial de Saint-Lô (Manche), on peut ainsi découvrir l'aménagement, les équipements et l'organisation de ces équipes médicales.

Un enfer quotidien ou l'on rafistolait plus que l'on soignait précise Gaëtan Dugué de l'association « HBT 44 »

Les associations de reconstituteurs représentent plus généralement des unités de combats de paras, mais peu d'unités médicales, essentielles sur le front.

Et pour être encore plus immersif, des figurants sont maquillés avec du faux sang et sont soignés de manière fictive devant le public.

Cette animation se poursuit avec une exposition de véhicules et équipements militaires, pour marquer le 60ème anniveraire, de l'hôpital Mémorial de Saint-Lô, né après la destruction quasi complète de la ville.