Ligue1. CAEN-BORDEAUX (1-0) : la fin rêvée pour Malherbe

Après un round d'observation d'une dizaine de minutes, ce samedi 14 mai 2016 à l'occasion de la 38e et dernière journée de Ligue 1, les débats s'ouvraient véritablement. Suite à une récupération de balle dans le rond central, Jeff Louis faisait valoir sa percussion pour s'offrir une position de shoot. Il s'essayait des 35 mètres, mais son tir était arrêté sans grandes difficultés par Jérôme Prior dans sa cage (10e). Mais quelques instants plus tard, les Bordelais se montraient dangereux sur corner. Cheick Diabaté plaçait une bonne tête, mais Jonathan Delaplace repoussait l’offensive sur la ligne de but caennaise (12e).



Les Bordelais pouvaient s'en vouloir car sur l'action suivante et grâce à un superbe contrôle devant Pablo, Andy Delort obtenait un pénalty justifié. Il s'en chargeait et ouvrait le score pour le Stade Malherbe (1-0, 14e). La marque ne changerait pas, notamment grâce à deux bonnes parades de Rémy Vercoutre sur de belles frappes de Jaroslav Plasil (38e) et Malcom (82e). De son côté, Caen aurait également pu doubler la mise, notamment sur une frappe d'Andy Delort des 22 mètres qui alla s'écraser sur la barre transversale (74e).

Avec cette victoire, et profitant de la défaite de Rennes à domicile contre Bastia (1-2), Caen s'offre une très honorable septième place au classement de Ligue 1. C'est la première fois depuis la saison 1991-1992 que le SMC termine dans la première moitié de tableau de l'élite du football français.