La Normande Marine Johannes rejoint l'équipe de France de basket avec les JO en vue

À peine la saison finie avec l'USO Mondeville (Calvados) que déjà Marine Johannes rejoint l'équipe de France de basket-ball pour un stage préolympique à Angers, dimanche 14 mai 2016. En attendant, elle n'a pas encore fait ses valises pour Bourges, mais elle sait déjà qu'elle emportera son short de match mondevillais. La native de Lisieux quitte son territoire après neuf années passées à défendre les couleurs de l'USOM, dont trois saisons chez les pros, pour rejoindre à la rentrée la formation berruyère, l'un des cadors européens.

"Rio, c'est loin"

Mais avant d'entrer dans l'univers tango, la jeune arrière de 21 ans voit la vie en bleu depuis le dimanche 15 mai et le début du stage de l'équipe de France à Angers, en vue du tournoi de qualification olympique qui se déroulera à Nantes du 13 au 19 juin prochains. "Bien sûr, tous les sportifs rêvent de faire les Jeux olympiques, mais l'objectif, c'est d'abord de produire de bons matchs d'ici au TQO pour le gagner, indique la jeune femme qui a connu sa première sélection chez les Bleues en novembre dernier. Rio, c'est encore loin !"

Marine Johannes avant son stage en équipe de France.

L'été promet en tout cas d'être chargé en émotion pour Marine. "J'ai vécu des années incroyables au centre de formation de Mondeville avec Didier Godefroy, avec une coupe et un championnat de France remportés, sans oublier mes débuts en pro avec un superbe souvenir contre Bourges notamment, sous Hervé Coudray et puis j'y ai ma meilleure amie." Elle appréhende déjà le retour "à la maison" la saison prochaine sous le maillot tango. "Mais je pars aussi parce que je veux continuer à progresser, notamment dans ma gestion du ballon et je suis ravie de découvrir l'Euroligue". Pour Marine, les plus belles pages restent à écrire.