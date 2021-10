"Mon dernier match demain au Parc des Princes. Je suis venu comme un roi, je repars comme une légende (+My last game tomorrow at Parc des Princes. I came like a king, left like a legend+)", a écrit le joueur sur son compte Twitter. Le Paris SG doit affronter Nantes samedi au Parc des Princes lors du dernier match de la saison de L1.