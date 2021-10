De l'inédit à Rouen National Arts à la Halle aux Toiles

La biennale Rouen National Arts célèbre l'art d’aujourd’hui et la créativité des artistes normands et nous prouve par la diversité des démarches présentées que l'art contemporain est bien un art vivant et que le territoire inspire. Axée en priorité sur la peinture, cette biennale créée en 2012 s'ouvre également à d'autres moyens d'expression tels que la photographie ou la sculpture.

Grâce au partenariat de six galeries, ce rendez-vous artistique rassemble 108 artistes de tous horizons, autodidactes ou de formation classique, et renouvelle constamment son vivier d'artistes. Si les amateurs auront plaisir à retrouver Christophe Ronel, Dominique Denry ou James Mackeon, la biennale joue aussi la carte de la nouveauté avec plus de 25 artistes inédits cette année. Une édition placée sous le signe de la découverte.

Promouvoir la création et soutenir les artistes



Les participants versent une cotisation symbolique à l’association Rouen National Arts pour pouvoir exposer mais l’association met un point d’honneur à ne pas entraver le travail des galeries. « On peut bien sûr acheter les œuvres exposées mais nous ne prenons aucune commission, explique Mr Colliard, notre objectif est de faire connaître des artistes de talents, leur donner l’opportunité de vendre et de rencontrer leur public ». En effet depuis la première édition, Rouen National Arts propose aux artistes des permanences : « Une trentaine d’artistes y participent. Ils sont là pour parler de leur travail, rencontrer leurs homologues et pour échanger avec les visiteurs, cette biennale permet ainsi de créer du lien et de renforcer le réseau artistique ».



Entrée libre



Enfin, soutenue par de nombreux partenaires dont la Région Normandie et la ville de Rouen, cette biennale est d’accès libre et chaque visiteur se voit offrir le catalogue d’exposition à l’entrée afin d’identifier facilement les œuvres exposées et les artistes. « Notre priorité est de rendre l’art accessible à tous, parmi nos visiteurs, nous avons des collectionneurs mais aussi beaucoup de curieux qui viennent juste admirer les œuvres ».

Pratique. Du 11 au 29 mai de 11h à 19h tous les jours. Halle aux Toiles à Rouen. Entrée libre.