Le festival des arts du récit au P'tit Strapontin à Petit-Couronne

En l'espace de quatre jours, il accueille ainsi six propositions inédites avec pour thème fédérateur la francophonie. Rassemblés au Sillon, au café de la mairie, à la Rotonde ou sur son parvis, ces événements destinés au jeune public permettent de s'évader avec, entre autres, une initiation au chant des baleines, un concert conté de scie musicale et des chansons humoristiques québécoises. Parmi les artistes conviés à ce rendez-vous, Pie Tshibanda originaire du Congo, contraint à l'exil politique, évoque avec humour son parcours du combattant dans Un fou au pays des blancs : un récit émouvant et drôle qui dénonce de nombreux préjugés.

Pratique. Du 18 au 22 mai. Petit-couronne. Tarifs 0 à 8€. www.ville-petit-couronne.fr