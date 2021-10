Il voulait changer l'heure de son four : Il y a mis le feu

On n'est pas passé loin du drame pour cet homme. En changeant l'heure sur l'affichage de son four, l’homme a aussi enclenché la fonction pyrolyse (nettoyage à très haute température) de son four... dans lequel il avait rangé sa friteuse.





Sans s'en apercevoir, la friteuse électrique a vite fondu, l'huile s'est réchauffée, et un départ de feu a commencé dans son four. Très vite, la maison se remplit de fumée.



L'alarme incendie a fortement aidé la famille à quitter le domicile à temps et appeler les pompiers. Une étourderie qui aurait pu mal terminer.