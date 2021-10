Pourquoi le vendredi 13 est-il un jour différent des autres ?

Au cours d’une année, il existe forcément un vendredi 13 et le vendredi est d’ailleurs le jour « préféré » du 13, puisqu’au cours de 400 dernières années du calendrier grégorien, le 13 est tombé 688 fois un vendredi, soit plus que n'importe quel autre jour de la semaine.

Pourquoi le vendredi 13 porte-t-il malheur ou bonheur ?

L’événement qui revient le plus souvent remonte aux origines bibliques. Lors du dernier repas du Christ, ils étaient 13 autour de la table. Jésus et ses 12 apôtres dont Judas, celui qui le trahira. La malédiction du vendredi provient elle du fait que c’est ce jour là que Jésus avait été crucifié.

Une autre croyance renvoie à la mythologie gréco-romaine car le chiffre 12 renvoie pour eux à la perfection. 12 Dieux Olympiens, 12 signes du zodiaque, 12 constellations, 12 heures par jour et par nuit. Donc, le 13, chiffre suivant, vient rompre cette perfection. Au sujet du vendredi, il s’agissait à l’époque du jour où se déroulaient les exécutions publiques.

Aujourd'hui, par exemple, certains hôtels n’ont pas de 13ème étage ni de chambre 13 et certaines rues n’ont pas de numéro 13.

Enfin, depuis 1991, la Française des jeux a désigné le vendredi 13 comme étant « la journée de la chance ». La cagnotte est beaucoup plus élevée que d’habitude, et trois fois plus de joueurs sont recensés ce jour là, cette année c'est une cagnotte de 15 millions d'euros mis en jeu pour fêter les 40 ans du Loto.