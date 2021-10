Contournement Est de Rouen : l'enquête publique est lancée

Les étapes se succèdent doucement mais sûrement. L'enquête publique sur le Contournement Est de Rouen (Seine-Maritime), véritable serpent de mer de la politique régionale, a été lancée jeudi 12 mai et se prolongera jusqu'au 11 juillet. Un lancement opéré quelques jours après que les préfets de Seine-Maritime et de l'Eure ont autorisé l'ouverture de cette enquête.

Lire aussi : Contournement Est de Rouen : le gouvernement dit oui



La DREAL présente le projet

Deux mois pendants lesquels la Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement, maître d'ouvrage du projet pour le compte de l'Etat, va présenter le projet, la maîtrise de ses impacts et les évolutions retenues suite à la concertation de 2014.

Des réunions publiques et des registres pour déposer un avis

A l'occasion de cette enquête publique, qui porte sur l'utilité du projet, le statut autoroutier de cette 2x2 voies et la mise en compatibilité des documents d'urbanisme, quatre réunions publiques vont être organisées :

- Le mardi 17 mai à 19h30 à la Halle aux Toiles de Rouen

- Le jeudi 19 mai à 19h30 à la salle polyvalente de Boos

- Le mardi 24 mai à 19h30 à l'Esigelec à Saint-Etienne-du-Rouvray

- Le jeudi 26 mai à 19h30 au Grand Forum de Louviers

Au-delà de ces réunions, qui poursuivent la concertation entamée en 2014, les habitants des communes concernées par le projet peuvent s'exprimer via des registres disposés dans 67 lieux d'enquête et pourront rencontrer la commission d'enquête à l'occasion des 40 permanences organisées dans l'Eure et la Seine-Maritime. Enfin, un registre numérique permet aux internautes de déposer un avis ou une observation.

De nombreux opposants

Ces différents dispositifs doivent permettre aux habitants de s'exprimer et aux opposants de se faire entendre. Parmi ces derniers, les écologistes n'ont eu de cesse de dénoncer un « projet inutile » et devraient à nouveau faire entendre leurs voix.

Notre article : 16 communes s'organisent contre le Contournement Est de Rouen

Rappel sur le projet

Le projet : Le Contournement Est, c'est un projet de liaison routière sous la forme d'une 2x2 voies à péage de 41 kms reliant l'A28 au Nord, la RD18e au niveau de Saint-Etienne-du-Rouvray et l'A13-A154 près d'Incarville (Eure) au Sud. Le tout avec neuf échangeurs. Le détail du tracé à découvrir ici.

Les objectifs : fiabiliser les temps de parcours y compris aux heures de pointe, le détournement du trafic des poids lourds du cœur de l'agglomération rouennaise vers cette nouvelle voie et une liaison facilitée entre l'agglo rouennaise et l'Eure.

Le budget : en janvier 2015, le budget pour réaliser cette infrastructure était estimé à 886 millions d'euros hors taxes.

L'agenda : l'enquête publique dure jusqu'au 11 juillet. Viendront ensuite le décret d'utilité publique en 2017, la définition du projet final fin 2018 et la mise en service, au mieux, du Contournement en 2024.