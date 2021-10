Manche : des poissons morts dans le Trottebec à Tourlaville

C'est le bureau de la société de pêche la truite Cherbourgeoise et de la mouche de Saire qui a donné l'alerte, ce mercredi 11 mai 2016. Plus d'une centaine de poissons ont été découverts au fond de la rivière Le Trottebec, à Tourlaville, près de Cherbourg (Manche). Le phénomène qui concerne essentiellement des truites s'étend sur une portion de deux kilomètres.

Volontaire ou accidentel ?

La police municipale et un inspecteur de l'Office National de l'eau et des milieux aquatiques (ONEMA) ont procédé aux constations. "On peut émettre l'hypothèse qu'un produit toxique a été déversé dans la rivière. Cependant, difficile de déterminer la provenance. De même, rien n'indique si cela était volontaire ou accidentel", a-t-il expliqué à nos confrères de La Manche Libre.

Impact indéterminé

L'impact sur le milieu aquatique reste pour le moment indéterminé. La société de pêche envisage de porter plainte contre X.