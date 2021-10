Seine-Maritime : un village de l'éco-construction à l'automne 2016

La pépinière et hôtel d'entreprises Ecopolis, installée au Technopôle du Madrillet à Saint-Etienne-du-Rouvray (Seine-Maritime) aura bientôt un petit frère. La première pierre des Ateliers du Madrillet, un projet de 1600m2 dédiés aux entreprises de l'éco-construction, vient d'être posée par la SHEMA, aménageur foncier privé normand, et la Métropole ce mercredi 11 mai 2016.



Une dizaine d'ateliers livrés à l'automne 2016

Alain Kendirgi, directeur général de la SHEMA, détaille le projet, dont le chantier a commencé puisque l'ossature métallique est déjà en place : « Ce sont 1600m2 d'ateliers dédiés au développement économique et notamment à l'éco-construction. Il y a ici la place pour une dizaine d'ateliers modulables à la demande. Ils seront livrés à l'automne 2016. »



Deux entreprises prochainement installées

Ce projet, qui a coûté à la SHEMA 2,3 millions d'euros investis en fonds propres, a déjà trouvé preneur. Deux entreprises devraient s'y installer en septembre et octobre 2016. Il s'agit de l'entreprise anglaise Omnis System spécialisée dans les solutions de sécurité des biens et des personnes et et de l'entreprise GRT Gaz, spécialisée dans la distribution du gaz naturel. La première occupera un atelier de 200m2, la seconde de 760m2.

Résultat : « 60% du programme est déjà occupé par ces deux entreprises », précise Alain Kendirgi. Il reste donc six ateliers d'environ 100m2 qui peuvent être achetés par des entreprises au prix de 1300€ hors taxe le m2.



La Métropole examine les dossiers

Les entreprises qui voudront s'installer dans ce village de l'éco-construction devront passer par la Métropole, qui analysera les dossiers. Le but final étant de mettre en place un véritable pôle dédié à ces nouveaux métiers.

« Ces Ateliers du Madrillet viennent compléter la vocation technologique du Madrillet. Un projet prend forme, c'est celui d'un pôle régional dédié à ces nouveaux métiers du bâtiment » Frédéric Sanchez, président de la Métropole Rouen Normandie



Un parcours de l'éco-construction

L'idée d'un parcours de l'éco-construction se fait progressivement jour avec trois étapes clés. Un entrepreneur se lançant dans ce domaine peut intégrer la pépinière d'entreprises d'Ecopolis pendant quatre ans. Une fois cette période passée et s'il a franchi un cap, il peut intégrer l'hôtel d'entreprises situé dans le même bâtiment et y rester de trois à neuf ans. Et c'est seulement là, si l'activité a fait ses preuves et s'il a les reins assez solides, qu'il pourra acquérir un atelier dans le village de l'éco-construction situé en face.

Un turn-over se mettrait ainsi en place et permettrait à des nouveaux venus d'éclore. Car le secteur fait florès : 80% de la pépinière est occupée tandis que l'hôtel d'entreprises est complet. En tout, ce sont 24 entreprises et 72 employés qui travaillent quotidiennement à Ecopolis après seulement deux ans d'existence.



A SAVOIR : Le Technopôle continue de se développer et accueillera le CFA Lanfry, spécialisé dans le bâtiment, en 2018.

Le maire de Saint-Etienne-du-Rouvray Hubert Wulfranc a par ailleurs révélé que le dossier sur le CESI, aujourd'hui situé à Mont-Saint-Aignan, avançait bien.