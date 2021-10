Courses de chiens nordiques, dans le Calvados : venez courir et faire du vélo avec votre animal !

Les chiens nordiques vont frapper la terre du Bessin (Calvados), dimanche 15 mai 2015. Une réunion sportive atypique aura lieu dans la commune de Blay près de Bayeux, sous l'égide de l'association Passion Chien Nordique.

Au programme de la journée : un canivtt de 6 km, deux canicross de 6 et 9 km, et une canimarche de 9km. "C'est une autre façon de passer du temps avec son chien. Notre événement prend de l’ampleur, on a des participants qui viennent de plus en plus loin, on est très satisfait pour le moment", précise Serge Houdan, président de l'association.

Deux parcours VTT

En parallèle, PCN organise pour les cyclos deux parcours VTT : un premier de 25 km et un second de 44 km. "Pour notre grand parcours VTT, les participants seront vraiment gâtés avec un magnifique circuit en bord mer". Une nouveauté pour cette édition, un relais canirmarche, canivtt, canicross (3x900m) est organisé au profit de la SPA dans l'après-midi.

Pour Serge Houdan, "la manifestation se déroule dans un esprit de partage et de convivialité". Inscriptions sur place à partir de 8h.