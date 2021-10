L'ex-patron des policiers de la Manche évoque ses relations avec le département et son métier

Julien Sapori commissaire-divisionnaire patron des policiers de la Manche depuis 2013, vient de quitter ses fonctions après avoir été nommé auprès du préfet délégué à la défense et la sécurité des Hauts de France à Lille.

Un flic passionné d'histoire et d'écriture

Le désormais ex-patron des policiers de la Manche est aussi un passionné d'histoire, de justice, de police et des relations entre la France et l'Italie, pays où il est né, et dont l'accent natal ne l'a jamais quitté. Il a d'ailleurs publié plusieurs ouvrages, des essais et un roman.

Retour avec Julien Sapori sur ses rapports avec le département de la Manche depuis 2013, sa relation au métier de policier.