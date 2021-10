Musée des Normands célèbres à Caen : le projet toujours en phase d'élaboration

Présenté au printemps 2015, le projet d'un musée mettant en scène l'histoire de la Normandie au travers de ses personnages célèbres, passés et contemporains, est toujours en phase d'élaboration. Mais près d'un an plus tard, où en est-il ?