Grève dans deux lycées d'Alençon : le personnel craint une fusion et des suppressions de postes

Un nouveau mouvement de grève d'une cinquantaine de personnels scolaires, dont de nombreux professeurs, s'est tenu mardi 10 mai 1016, dans deux lycées d'Alençon (Orne). Les établissement Maréchal Leclerc et Marguerite de Navarre ont vu se succéder les mobilisations depuis le mois de mars 2016.

La nuit précédente, l'internat, qui héberge 260 internes, est resté fermé. Dans la matinée, les enseignants ont distribué des tracts devant les lycées, mais aussi dans les rues d'Alençon. La manifestation est allée jusqu'à l'Inspection académique de l'Orne et la Cité administrative d'Alençon.

Crainte de suppressions de postes

Selon l'intersyndicale, le rectorat veut fusionner ces deux établissements, qui enseignent à quelque 1400 élèves ; ce que refusent les enseignants. Mais déjà, préalablement à cette fusion, un poste de CPE est supprimé. L'intersyndicale explique que le rectorat estime qu'il y a 1,7 poste en trop. De son côté la nouvelle majorité régionale, qui a la charge des lycées, temporise et ne veut pas entendre parler de fusion avant 2018.

Benoît Hermann, représentant des personnels du lycée Marguerite de Navarre :

D'autres lycées sont frappés par de tels projets de fusion et des personnels des établissements Guéhenno de Flers, Marguerite de Navarre et Leclerc d'Alençon, et du lycée de Bayeux, se retrouveront pour manifester mercredi 11 mai 2016 à 15h devant le Rectorat, à Caen (Calvados), où ils espèrent bien être reçus.