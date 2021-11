News TV jeudi 30 juin

Le mercato télé est en plein boom. Beaucoup de membres de l'équipe du grand journal de canal + seront absents l'an prochain. On a 3 nouveaux départs à vous annoncer : Tania Bruna-Rosso à la chronique musicale, Ali Baddou et la miss météo Charlotte Le Bon. Demain pourrait donc être leur dernière journée à tous les 3.

Ali Baddou héritera à la rentrée de 2 émissions dont il sera l'animateur ou journaliste principal.

Pendant les vacances, il remplacera Michel Denisot au grand journal et sinon il remplacera les cases vacantes de Bruce Toussaint parti sur Europe 1.

Il présentera « le grand mag » les week-ends d'été et dès la rentrée « la nouvelle édition » une nouvelle émission d'infos diffusée le midi. Charlotte Le Bon devrait se lancer dans une carrière d'actrice comme d'autres miss météo avant elles. Par contre on ne connaît pas les projets de Tania Bruna-Rosso.





Sébastien Chabal ne jouera pas la coupe du monde 2011 mais fera quand même partie de l'aventure. Il officiera effectivement en tant que consultant lors de la compétition qui se déroulera du 9 au 23 septembre en Nouvelle Zélande. Aux côtés notamment de son entraîneur Pierre Berbizier, et de l'ancien international Eric Champ, Sébastien Chabal effectuera des interventions en plateau, sans doute l'après-midi, pour débattre des matchs de la journée dans le magazine spécial rugby animé par Denis Brogniart. RDV dans 2 mois et demi.





Un nouveau personnage récurrent va faire son apparition dans la saison 2 de « Hawaï five-0 » le remake de Hawaï police d'Etat. C'est Terry O'Quinn, alias John Locke dans Lost qui débarque ! Une nouvelle qui ravit l'un des héros de la série Daniel Dae Kim, qui a joué avec lui dans la série Lost en tant que Jin.

Terry O'Quinn apparaîtra dès le 1er épisode de cette 2ème année. Il incarnera un officier de la Navy qui a bien connu le père de McGarrett pour avoir servi avec lui au Vietnam. Il est, entre autres, au courant de bien des secrets concernant le mystère entourant la mort des parents de McGarrett.