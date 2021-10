Prix des Ducs de Normandie : le régulateur de la course, c'est lui !

De tous les outils de travail à sa disposition, ses yeux demeurent les plus utiles. Jean-Paul Pottier sera du Prix des Ducs de Normandie, mercredi 18 mai à l'hippodrome de Caen, dans la camionnette grise qui à chaque course, tourne à l'intérieur de la piste au rythme des chevaux. "Des courses comme celle là sont loin d'être les plus dures à juger, explique ce passionné de 65 ans qui a aménagé son départ en retraite pour rester le plus longtemps possible au contact de la piste. C'est plus compliqué dans les petites courses, avec beaucoup de jeunes chevaux qui vont à la faute''.

800 courses par an

Juge aux allures depuis 1995 et des débuts à Vincennes, Jean-Paul Pottier régulent 800 courses par an, répartis sur une centaine de réunions à Caen, mais aussi à Cabourg et Vincennes notamment. "Un problème de santé m'a empêché de poursuivre ma carrière malgré 90 courses gagnées en trot attelé, se souvient celui qui pendant 30 ans occupa également le poste de régisseur de l'hippodrome de Vire. Du coup, comme les allures m'intéressaient, ça a été ma porte de sortie pour rester au contact de ma passion."

Avant chaque course, la même scène se répète. Coincé entre deux commissaires qui l'assistent dans ses décisions de disqualifier tel ou tel cheval, il échange avec eux sur tout et rien, avant d'entrer dans leur bulle. Les commentaires fusent pour qualifier les allures, avant que les sanctions ne soient énoncées. Le droit à l'erreur est interdit, dans la camionnette comme sur la piste.