Consommation : 3 Français sur 10 changeraient de télé avant l'Euro 2016 de football

Selon un sondage du groupe Purch, près d'un tiers des français seraient prêts à investir dans une nouvelle télévision avant le début de l'Euro 2016 de footbal le 10 juin.

Pour 60% des personnes interrogées, la taille de l'écran est le premier critère de choix, avant le prix et la qualité d'image. Le design, le son, la consommation d'énergie et la connectivité sont relégués au second plan.

Mais quelle technologie privilégier entre la 4K, Full HD ou encore l'OLED ?

Aujourd'hui, la plupart des téléviseurs sont Full HD mais pour avoir une image avec 4 fois plus de pixels, la 4K est envisageable même si il y a très peu de contenus qui la supporte aujourd'hui.

Comment choisir la taille de votre nouvel écran ?

Pensez à taille de la pièce ou il sera installé, il faut être placé à une distance de 3 fois ou 2 fois et demi la diagonale de l'écran. Préférez un écran plus petit de moyenne gamme plutôt que la taille au-dessus en entrée de gamme.

Si vous comptez sauter le pas, c'est le moment car en plus de suivre au mieux l'Euro, vous profiterez d'une meilleure immersion pendant le Tour de France et les J.O de RIO !