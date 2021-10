Paris (AFP). Euro-2016: une fan-zone ultra-sécurisée, connectée et festive à Paris

"La fête a commencé", a lancé la maire PS de Paris qui détaillait devant la presse le périmètre et les festivités organisées autour et dans cette "Fan-zone Tour Eiffel" qui accueillera les amateurs de football, du 9 juin au 10 juillet.

Sur 130.000 m2 - soit 30 terrains de football - "dédiés au foot et à la fête" au Champ-de-Mars, entre la place Joffre et la place Jacques-Rueff, la zone pourra accueillir jusqu'à 92.000 supporters en même temps les jours de match jusqu'à minuit.

Son exploitation a été confiée à Lagardère Sports, contre une redevance de 150.000 euros plus une part des recettes. Coût net pour la Ville: 7 millions d'euros.

Crainte d'attentats oblige, Mme Hidalgo a insisté sur le fait que cet espace possèderait "les plus hautes normes de sécurité à ce jour". "Elle sera entièrement barriérée et étanche, les entrées et les sorties s'effectueront par des sas sécurisés, avec un double système de contrôle d'accès", a indiqué la maire.

Sont prévus des palpations, filtrations, contrôles magnétiques, des équipes cynophiles à quoi s'ajoutent près de 400 agents de sécurité privée mobilisés en plus des forces de police et de gendarmerie déployés aux alentours.

Le site, où se trouvera un PC sécurité, sera protégé par 40 caméras de surveillance.

Les fans-zones représentent un "atout essentiel" pour assurer la sécurité en concentrant les rassemblements sur un lieu unique, a insisté Mme Hidalgo, répondant ainsi aux critiques et appels à leur suppression au lendemain des attentats du 13 novembre.

Elle a d'ailleurs salué le doublement des sommes, à 24 millions d'euros, dédiées à la sécurité des fans-zones de toutes les villes-hôtes.

Sur un espace central de 20.000 m2, les retransmissions de matchs seront assurées par huit écrans géants plus un écran "le plus grand jamais construit en France" de 420 m2, dans l'axe de la Tour Eiffel.

- Hamacs et karaoké -

Un pavillon Paris proposera un espace partenaires et des programmes liés au patrimoine parisien et à l'innovation, un village partenaire de l'UEFA comprendra entre autres un terrain de street-soccer et de basket. Les amateurs pourront également jouer au baby-foot.

S'ajoutent sept espaces secours et un centre médical avancé à l’École Militaire. Un espace "détente" dans les jardins du Champ-de-Mars, avec hamacs et parasols, organisera un karaoké géant "Opéra Comique" le 18 juin à midi.

Un village restauration proposera fast food et chefs étoilés.

L'espace, comprenant un centre presse, sera entièrement connecté avec accès wifi. Un "Twitter Wall" s'offrira à la créativité des internautes avec le mot-dièse dédié #fanzonetoureiffel.

L'environnement n'est pas oublié avec "ecocups", tri sélectif, matériaux récupérés, etc. D'importants moyens sont déployés pour assurer la propreté (distribution de cendriers de poches, sacs en papier poubelles pour les pique-niques, 400 sanisettes).

Les jours sans match, elle accueillera des concerts. Le DJ David Guetta se produira gratuitement - mais les billets doivent être retirés sur les sites spécialisés - le 9 juin et le groupe de rock britannique Muse proposera le 28 juin un concert unique, et payant.

Au-delà de ce périmètre, la Ville de Paris organise d'autres initiatives, dans ses bibliothèques ou espaces dédiés. Du 8 juin au 10 juillet, des animations seront proposées sur les berges de Seine rive gauche.

Le match Espagne-Croatie (qui se joue à Bordeaux) sera diffusé le 21 juin, jour de Fête de la Musique, sur un écran géant dans la grande salle de la Philharmonie de Paris, "commenté" par un orchestre symphonique.

Paris attend trois millions de supporters français et étrangers pour des matchs auxquels assisteront 800.000 spectateurs.