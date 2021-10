Près de Rouen : surpris en pleine effraction, ils prennent la fuite et sont rattrapés par la police

Les policiers de la Brigade anti-criminalité (BAC) de Rouen sont requis sur les coups de 1h45, ce lundi 9 mai 2016, au niveau de la rue Guy de Maupassant, à Petit-Couronne (Seine-Maritime). Des voisins ont aperçu deux jeunes hommes en train de tenter de forcer le garage de particuliers. C'est tout d'abord à la porte du garage que les deux compères se sont attaqués en essayant sans succès de la plier afin d'y pénétrer.

Après la porte du garage, le toit

Face à leur tentatives désespérées de plier la porte du garage, les deux hommes décident de changer de stratégie et montent sur le toit de ce dernier. Ils se mettent alors à essayer de retirer les plaques de taule qui le recouvrent. Là encore, c'est un échec. Le bruit, lui, n'est toutefois pas passé inaperçu. Une voisine témoin des tentatives infructueuses d'effraction, prévient la police en fournissant une description des deux individus, qui prennent la fuite en direction de la rue de la Pierre d’État.

Le vol de la voiture comme objectif

Rapidement, deux équipages de la BAC arrivent sur place. À la vue des policiers, les hommes prennent la fuite, mais son immédiatement rattrapés. Le premier est âgé de 20 ans et originaire de Sotteville-lès-Rouen (Seine-Maritime). Le second, tout juste 18 ans, demeure à Rouen. Pendant leur transport à l'Hôtel de Police de Rouen et au cours de leur garde à vue, les deux jeunes hommes admettent ne pas avoir eu le temps ni la force de retirer assez de plaques de taule pour pouvoir se glisser à l'intérieur du garage, à l'intérieur duquel se trouvait une voiture qu'ils avaient pour projet de dérober.

