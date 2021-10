Artisanat, produits du terroir, nature... dans l'Orne, seconde édition des « Percherines de Mai »

La première édition, en 2015, avait attiré quelque 6000 visiteurs sur 10.000m² d'exposition, au Carré du Perche à Mortagne-au-Perche (Orne). Un four à pain avait été spécialement construit.

La seconde édition de ces « Percherines de Mai», sorte de grande fête sur le thème général de la préservation de l’environnement, aura lieu samedi 14 et dimanche 15 mai 2016, avec des villages "jardin des découvertes", "four à pain", "artisans d'art", "art et métiers", "salon gourmand", …

Présence des "Meilleurs ouvriers de France"

De la mise en avant des circuits courts à des démonstrations de vélo acrobatique, de conférence à soirée festive, de mobilier fabriqué à partir de récupération (photo ci-dessus) à la mise en place d'une borne de recharge pour véhicules électriques, l'éclectivité de la manifestation fait sans doute une part importante de son succès.

A noter la présence de "Meilleurs ouvriers de France" (glaciers, pâtissiers) et un concours de sculptures sur glace. Les concurrents devront représenter le Perche à partir d'un bloc d'un mètre cinquante de haut !

Jean François Le Boucher (à droite sur la photo) est à la tête de toute cette organisation :

Pratique:

Les Percherines de Mai, Samedi et dimanche 14 et 15 mai, Carré du Perche à Mortagne-au-Perche (Orne).