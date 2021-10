Football (Ligue 1). Malherbe a tout pour conclure sur une bonne note face à Bordeaux

Malin, Patrice Garande. À peine la victoire à Nantes acquise (1-2), samedi 7 mai, le coach malherbiste a tout de suite mis l'accent sur la prochaine et dernière journée du championnat. "Nous voilà désormais avec 21 points conquis sur l'ensemble des matchs retour, et ça serait bien qu'on en compte 24 après la 38e journée, ce qui témoignerait d'une certaine régularité après les 30 points acquis lors de la première partie de saison". Le pari à ses hommes est donc lancé.

Une septième place toujours possible

Sur la pelouse de La Beaujoire, les Malherbistes ont fait valoir le pragmatisme et la qualité technique qui ont fait leur force en début de saison. La qualité de centre sur le but de Ronny Rodelin, son dixième de la saison, en témoigne. En ouvrant la marque dès la 5e minute de jeu, les Bleu et Rouge se sont alors retrouvés dans leur position favorite. Devant au score, ils avaient tout loisir de laisser la possession de balle à leurs adversaires pour mieux les contrer.

Le but inscrit sur pénalty, juste avant la mi-temps par Andy Delort, mettaient les Caennais sur les bons rails pour retrouver la victoire pour la première fois depuis le 19 mars dernier et un succès à domicile contre Troyes (2-1).

Les Malherbistes sont donc encore en course pour obtenir les six points demandés par Xavier Gravelaine, directeur général du club, lors de son coup de colère du 20 avril 2016, à quatre journées de la fin. Samedi 14 mai (21h), ils devront donc s'imposer contre les Girondins de Bordeaux, décevants cette saison et qui auront peut-être les jambes un peu lourdes après leur match en retard du milieu de semaine contre le Paris Saint-Germain.

